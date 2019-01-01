فالفيردي: أنا بعيد عن مفاوضات نيمار وأسعى للاحتفاظ براكيتيتش

إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد على رغبته في استمرار إيفان راكيتيتش في صفوف برشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة أنه لن يخاطر بمشاركة ليونيل ميسي في مباراة الغد أمام أتلتيك بلباو في افتتاح الليجا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الخاص بالمباراة، وأكد خلالها أنه سيحاول دخول المباراة بأفضل تشكيلة متاحة لتحقيق الفوز.

وقال فالفيردي: "لن نقوم بالمخطارة بأي لاعب بالمشاركة في تلك المباراة، نفكر في الفوز لكن لا يجب أن نخاطر بلاعبينا بكل تأكيد".

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وأضاف عن سوق الانتقالات: "سنرى ما سيحدث، في الوقت الحالي لا يزال فيدال معنا وكذلك راكيتيتش، أنا أعول عليه كثيرًا في الفترة المقبلة، أتمنى أن يستمر".

وأكمل: "سأحبس أنفاسي حتى آخر أيام سوق الانتقالات، لكنني لست قريبًا من عملية التفاوض على ضم نيمار، ولا يجب أن أتحدث عنه فهو لاعب لفريق آخر".

جدير بالذكر أن ميسي يعاني من إصابة عضلية أبعدته عن التدريبات الجماعية في الفترة الماضية، وهو ما سيبعده عن مباراة الغد الافتتاحية في الدوري الإسباني.

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(📽️: IG/cristiano) pic.twitter.com/xMNNgu3k4t

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 15, 2019