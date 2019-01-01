فالفيردي: أعرف عقوبة تشومي ولهذا السبب أشركت سواريز

تعرف على تصريحات فالفيردي بعد تجاوز ليفانتي في ثمن نهائي كاس ملك إسبانيا

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أكد إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّه كان يعلم بإيقاف تشومي واشركه في مباراة الذهاب ضد ليفانتي كما كشف سر نزول لويس سواريز. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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برشلونة انتصر على ليفانتي بثلاثية نظيفة ليضمن التواجد في ربع نهائي كأس الملك.

وقال مدرب البلوجرانا في تصريحات عقب المباراة: "لا يوجد لدينا أدنى شك بشأن حالة تشومي، كنت أعلم أنّه موقوف مع الفريق الرديف ومع ذلك أشركته لأنني واثق بعد وجود أي مخالفات".

وتابع: "لو أنّ تشومي لعب مباراة إيبار في الدوري لكانت أزمة، ولكن في الكأس لا يوجد أي مشكلة، نحن نعي اللوائح جيدًا ولا أهتم غدًا سوى بقرعة ربع النهائي".

إيرنستو أشار إلى أنّ الفريق قدّم مستويات جيدة في المباراة ولعب بجدية لأجل الفوز، كما أنّ الثنائي أرتورو فيدال وارتور لعبا لقاءً جيدًا ولم يشعر أحد بغياب سيرجيو بوسكيتس.

خطوة أخرى نحو اللقب.. 🏆

✨برشلونة إلي ربع نهائي كأس الملك بعد ثلاثية في ليفانتي .



ديمبيلي ⚽⚽

ميسي ⚽ pic.twitter.com/yKQVKTxbjt

— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

وحول إمكانية التعاقد مع كارلوس فيلا لتدعيم الهجوم، صرّح صاحب الـ 54 عامًأ: "إنّه ليس لاعبًا في فريقي ولذلك لا أحب الحديث عنه. سوق الانتقالات لم يٌغلق بعد".

وواصل: "من الطبيعي أن نلعب هذه المباراة بأفضل ما لدينا لأننا ننافس على جميع البطولات، واشركت سواريز لأننا كنا منتصرين بثلاثية فقط وكاد المنافس أن يعقد الأمور علينا".

واختتم: "مالكوم لاعب للفريق وهام للغاية ولديه إمكانيات جيدة، وربما نراه يلعب في مباراة الأحد المقبلة ويتواجد في القائمة".

برشلونة لم يخرج من الدور الإقصائي في كأس الملك منذ موسم 2012-2013 حينما ودّع أمام ريال مدريد في نصف النهائي.