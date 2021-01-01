فالديز يتراجع ويوافق على طلب لابورتا بعودته إلى برشلونة

منصب جديد لحارس برشلونة السابق

قرر فيكتور فالديس حارس برشلونة السابق، قبول عرض جوان لابورتا رئيس النادي بالعودة مرة أخرى لصفوفه.

فالديس يعتبر أحد أهم الحراس في تاريخ برشلونة، وأحد أفراد الجيل الذهبي مع بيب جوارديولا والحقبة التالية له قبل الرحيل في 2014.

الحارس الإسباني سبق أن خاض تجربة عابرة لفريق الشباب في النادي خلال عام 2019 لكنه رحل سريعًا.

والآن وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فالديس سيعود مرة أخرى ليكون مسؤولًا عن حراسة المرمى لأكاديمية لاماسيا.

ويأتي ذلك بعدما ارتبطت شخصية فالديز بالحملة الانتخابية للابورتا قبل نجاحه، حيث شوهد في العديد من المؤتمرات الخاصة بالرئيس المنتخب حديثًا.

وأوضحت الصحيفة أن فالديز كان مترددًا في اتخاذ هذه الخطوة وسبق أن رفضها، لكنه أعاد النظر في موقفه ووافق على اقتراح لابورتا في النهاية.

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ومن المقرر أن ينضم الحارس السابق للنادي في يونيو المقبل، وسيقوم بدراسة الأدوار المطلوبة منه في وظيفته الجديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة.