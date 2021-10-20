فالبوينا يتهم بنزيما.. ومهاجم ريال مدريد مهدد بالسجن!

بدأت اليوم المحاكمة في قضية الابتزاز التي تعرض لها ماتيو فالبوينا، والتي شهدت تورط كريم بنزيما.

بدأت اليوم المحاكمة في قضية ماتيو فالبوينا، بتواطؤ مزعوم من كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وأربعة متهمين آخرين.

القضية عبارة محاولة ابتزاز باستخدام فيديو جنسي، بادعاء أن بنزيما استغله في محاولة ابتزاز فالبوينا.

بنزيما، مهاجم ريال مدريد يواجه عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، مع غرامة قدرها 75 ألف يورو.

صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت تفاصيل اليوم الأول من المحاكمة، والتي شهدت حديث فالبوينا وإشارته بشكل مباشر إلى بنزيما.

ماذا قال فالبوينا؟

وخلال شهادته في المحكمة، أكد فالبوينا على حديثه مع بنزيما في معسكر منتخب فرنسا، ونصحه الأخير بالحديث إلى "صديقه" لإنهاء الأمر.

وقال فالبوينا: "كنت خائفًا على مسيرتي الرياضية، وعلى منتخب فرنسا، كنت أعلم أنه إذا ظهر الفيديو، فسيكون الأمر معقدًا بالنسبة لي في منتخب فرنسا".

وأضاف: "شعرت بالخطر، وكانت غريزتي الأولى هي تقديم شكوى".

وتابع: "لم يكن هناك حديث قط عن مبلغ معين من المال، لكن كان هناك تهديد من الناس الذين أخبروني أن لديهم شيئًا ما عني".

فالبوينا يحذر بنزيما

وفي حديثه لوسائل الإعلام، أعرب فالبوينا عن أسفه لغياب بنزيما عن المحاكمة، وأصدر تحذيرًا إلى مهاجم ريال مدريد.

وقال فالبوينا: "كان بنزيما غائبًا، إنه عار، لكن هذا هو الحال، سأذهب حتى النهاية".

متهم يمنح بنزيما طوق النجاة!

أحد المتهمين من جانبه أكد أن بنزيما لم يكن الوحيد الذي حصل على الفيديو، وأن العديد من لاعبي منتخب فرنسا شاهدوه.

وقال: "شاهد العديد من لاعبي منتخب فرنسا الفيديو، لم يكن هناك ابتزاز، لم نطلب أي مال".

بنزيما قرر عدم حضور المحاكمة، وسيمثله محاموه، وهو القرار الذي انتقده محامي فالبوينا، الذي قال: "من المؤسف أن بنزيما لم يمثل أمام المحكمة، كنا ننتظر خمس سنوات لحدوث مواجهة بينه وبين فالبوينا، نعتقد أن بنزيما يخشى ذلك".

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