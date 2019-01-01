فافر: لا يمكن لدورتموند أن يستمر في نفس الوضع الحالي

تصريحات قوية من المدرب..

أكد لوسيان فافر، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، أن الأمور يجب أن تتغير في فريقه خلال المرحلة المقبلة، معتبرًا أن أسود الفيستيفاليا يفتقدون للعدوانية وعليهم التحلي بها في المرحلة المقبلة.

تأتي تصريحات فافر على خلفية التعادل الصعب الذي أدركه دورتموند في الثواني الأخيرة أمام ضيفه بادربورن بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني.

بادربورن، والذي يتذيل ترتيب البوندسليجا، فاجأ دورتموند بثلاثة أهداف في الشوط الأول، لكن كتيبة فافر قدمت ريمونتادا مصغرة وتمكنت من العودة بثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

المدرب السويسري تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "لقد كان الشوط الأول بالنسبة لنا كارثيًا، لم نكن في حالة جيدة من جميع الأنحاء وتلقينا ثلاثة أهداف، كان الأمر مذهلًا ولا يصدق، فنحن أردنا أن نقدم مباراة جيدة بعد ما حدث في ميونخ.".

الجولة الماضية شهدت هزيمة قاسية لدورتموند على يد بايرن ميونخ في الأليانز آرينا برباعية نظيفة، والتي طرحت العديد من الأسئلة حول مستقبل فافر داخل دورتموند، لا سيما وبعد تراجع ترتيب الفريق ليصير سادسًا بـ20 نقطة.

فافر تابع حديثه "سنحلل ما حدث اليوم معًا، نحن نرتكب أخطاء غير ضرورية، لا يمكننا أن نستمر على نفس النحو الحالي، لقد رأينا بادربورن يتحول من الدفاع إلى الهجوم بسهولة شديدة أمامنا، علينا أن نكون أكثر عدوانية مما نحن عليه الآن.".

وأتم "بين الشوطين قلت للاعبين أن الأمور كلها متاحة وواردة أمامنا، كنت مؤمنًا بالفريق دائمًا وكذلك أقف بصورة مستمرة خلف الفريق، أعرف أن التعادل ليس عظيمًا، ولكننا ما زلنا نظهر رد فعل جيد، أحاول أن أنظر للأمور بإيجابية.".

يذكر أن بوروسيا مونشنجلادباخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 25 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ، الذي لديه الفرصة لتوسيع الفارق مع دورتموند ليكون 4 نقاط إذا ما فاز على مضيفه فورتونا دوسلدورف مساء السبت.