"كان يرتجف!".. تفاصيل صادمة يرويها شاهد على اختطاف بول بوجبا

المآسي لا تتوقف فيما يتعلق بالنجم الفرنسي

بمناسبة اليوم الثالث لسماع كل الأطراف المتعلقة بقضية اختطاف وابتزاز بول بوجبا يوم الخميس في محكمة باريس، روى "أداما سي" الشاهد على اختطاف النجم الفرنسي يوم السبت 19 مارس 2022 في مونتيفرين، الأمسية التي تغير فيها كل شيء بالنسبة للاعب الموهوب.

وتم استجواب أداما البالغ من العمر 33 عامًا لعدة ساعات يوم الخميس في محكمة باريس في اليوم الثالث من محاكمة بول بوجبا. وهو الأخ الأصغر لأبو بكر سي، وهو أيضا متهم في هذه القضية، ولم يذكر أي تفاصيل "أخوية" في علاقته ببوجبا، لكنه كان الوحيد بين المستجوبين الذي قضى ليلة الاختطاف مع بوجبا.

ووفقًا لسير التحقيقات، كما نشرته شبكة "آر إم سي"، فإنه قبل الذهاب إلى مكان الحادث مباشرة، تناول بول بوجبا العشاء في منزل والدي أداما سي برفقة صديقين آخرين من المقربين له، ليجد مجموعة من معارفه القدامى ويجلسوا جميعًا حول طاولة بالمنزل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هناك مفتاح إلكتروني تم سحبه من مقتنيات بوجبا أثناء دخوله المنزل، وهو الأمر الذي لم يعرف الشاهد أي شيء عنه، ثم ظهر رجلان مسلحان دخلا من باب المنزل الأمامي الذي كان يواجهه بوجبا تمامًا، وقال الشاهد: "عندما دخلوا الغرفة، كان الأمر عنيفًا للغاية، ولم أر شيئًا كهذا من قبل. كانوا ملثمين ويرتدون سترات مضادة للرصاص، حاولت الالتفاف فقالوا لي: أغلق فمك، واخفض رأسك، أطعتهم مباشرة".. وأضاف: "لقد قالوا إنهم ضمنوا سلامته لمدة 13 عامًا، والآن حان الوقت لدفع 13 مليون يورو".

وتابع أداما: "كان صوت بول بوجبا يرتجف، لم يفهم طلبهم بالضبط، لكنه قال لهم إنه سيدفع، كان متفاجئًا للغاية" قبل أن يطلقوا سراحه.

لكن على حد تعبير الشاهد فقد ظهر شخص "اخاف بوجبا" في الليلة التي سبقت يوم عملية الاختطاف، والتي أقام فيها داخل فندق في العاصمة الفرنسية باريس.