فاسكيز: دوري الأبطال يأتي بالحظ؟ لا نهتم لما يقولوه

لوكاس فاسكيز نجم فريق ريال مدريد يرد على اتهامات تشافي هيرنانديز وليونيل ميسي.

أكد لوكاس فاسكيز نجم فريق ريال مدريد حقق لقب دوري أبطال أوروبا بعد الكثير من العمل الشاق في السنوات الماضية.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، ورد خلاله على تصريحات تشافي هيرنانديز وليونيل ميسي حول عدم أحقيتهم بعض الأحيان في الفوز بالمباريات بسبب الأداء.

وقال فاسكيز: "تلك الأشياء نسمعها لكن من جانبنا لا نؤمن أبدًا أن الفوز بدوري أبطال أوروبا يأتي بالحظ، لقد حققنا الانتصارات في السنوات الأخيرة بالفخر".

وأضاف: "الفوز بدوري أبطال أوروبا أمر معقد، وما يعتقدونه بعيدًا هو أمر لا يهمنا حقًا، وحتى عدم ترشيحنا للبطولة هذا العام هو مجرد حافز آخر".

وعند سؤاله إذا كان سيسعد بخسارة برشلونة قال: "نحن نهتم بأنفسنا فقط، لو حققنا الفوز سنتجاوز دور المجموعات وهذا الأهم قبل جولتين من النهاية".

وأنهى كلماته بالحديث عن الكلاسيكو: "هذا أمر لا مفر منه، التفكير يكون دائم في تلك المباريات، لكننا نركز على ما هو أمامنا أولًا، وهو التأهل إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد على وشك حسم تأهله لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد حصد تسع نقاط من أول تسع جولات.