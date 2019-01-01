فاريا: مجموعة الدحيل هي الأصعب وجاهزون للاستقلال

المدير الفني للدحيل القطري يشدد على جاهزية فريقه لحسم التأهل إلى الدور القادم من الآسيوية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى روي فاريا، المدير الفني لنادي الدحيل عن ثقته في قدرة لاعبي فريقه، في الخروج بنتيجة إيجابيه من مباراتهم امام استقلال طهران الإيراني، في دوري أبطال آسيا.

ويلعب الدحيل، أمام استقلال طهران في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية، يوم الإثنين.

وقال فاريا في المؤتمر الصحفي للمباراة: " أتينا الى طهران ونحن نعلم أهمية وصعوبة المواجهة التي تنتظرنا خاصة وان كلا الفريقين بدوافع العبور الى المرحلة التالية من المهمة، تحقيقنا الانتصار يعني تأهلنا رسمياً الى الدور ثمن النهائي".

وتابع: " درسنا الاستقلال بصورة جيدة ونعلم ان الفريق قام بتغيير الجهاز الفني وبالتالي فان طريقة اداء الفريق داخل الملعب ستختلف، وكما قلت سابقاً ان هذه المجموعة تعتبر الأصعب لأنها تضم اندية سبق لها الفوز بلقب البطولة".

وأكمل: " سندخل الى الملعب متسلحين بالإصرار والعزيمة من اجل الخروج بنتيجة ايجابية تساعدنا في العبور الى الدور التالي".

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موسم تاريخي لأصحاب القميص الأسود والأزرق 💙🖤 pic.twitter.com/TLuuBpfopF — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 5, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: " نعلم الحماس الكبير الذي يمتلكه مشجعو الفريق وتوافدهم بصورة كبيرة الى الملعب ولكن مثل هذه الاجواء تبعث روح التحدي عند لاعبينا واعتقد ان تواجد الجماهير سيمنح لاعبينا الاضافة اللازمة للظهور بمستوى جيد في هذه المباراة".

الجدير بالذكر ان الفريق القطري يحتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، بينما يحل استقلال طهران في المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل العين الإماراتي المجموعة بنقطتين.