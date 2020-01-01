فاريا: انضمام ماندجوكيتش للدحيل مكسب كبير.. ولن يتسبب في أزمات

صفقة قوية للدحيل بضم ماندجوكيتش في انتقالات الشتاء

تحدث روي فاريا المدير الفني للدحيل القطري عن انضمام ماريو ماندجوكيتش للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية تدعيمًا للهجوم.

ماندجوكيتش انضم للدحيل من أجل بناء هجوم قوي للفريق خلال النصف الثاني من الموسم من أجل المنافسة على لقب دوري نجوم قطر.

ويشهد دوري نجوم قطر في الموسم الحالي منافسة قوية خلال المرحلة الماضية من أجل التواجد في المراكز المتقدمة والمنافسة على اللقب.

وقال فاريا في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم ماندجوكيتش لوسائل الإعلام: " تواجد ماندجوكيتش مع الدحيل في الفترة القادمة مكسب كبير، وأنا سعيد للغاية لهذه الإضافة".

وتابع المدير الفني للدحيل: " ماندجوكيتش لاعب مهم وهو صاحب خبرة كبيرة وتواجده معنا بالطبع مكسب كبير للفريق، كما تعرفون نحن في الدحيل نراهن على الاستراتيجية الهجومية ونحاول أن نتحكم في المباراة من خلال الضغط المتواصل على الخصوم ، وهذا ما سيفعله اللاعب".

اقرأ أيضًا - ماريو ماندجوكيتش يتحدث عن الانضمام للدحيل ومزاملة بن عطية مرة أخرى

وأضاف فاريا: "ماريو جاء إلى هنا لكي يحل لنا مشكلة وليس التسبب بمشكلة وإذا كان تواجده مشكلة فأنا أرحب بهذا النوع من المشاكل ونحن سعداء بتواجد اللاعب معنا وسينسجم سريعا مع زملائه".