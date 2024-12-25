فيديو | موقف طريف في لقاء البحرين والعراق .. فارس عوض يتفاعل بالضحك مع تصرف المذيع الداخلي

شاهد الموقف الطريف بين المذيع والمعلق

تفاعل المعلق الإماراتي فارس عوض، مع المذيع الداخلي لمباراة البحرين ضد العراق، وذلك قبل انطلاق المباراة بدقائق، بعدما قام المذيع بالحديث مع الجماهير المتواجدة في المدرجات.

ويواجه المنتخب البحريني نظيره العراقي، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة خليجي 26 المقامة حاليًا في الكويت.

ومع بداية فارس عوض في التعليق لمباراة البحرين والعراق عبر قنوات "SSC" السعودية، وجد المذيع الداخلي للملعب يتفاعل بقوة مع الجمهور الحاضر، ويقوم بالعد التنازلي معهم لانطلاق المواجهة.

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وبعدما وجد عوض أن المذيع الداخلي يتحدث ويقاطعه قال: "المذيع الداخلي يعطيه العافية شغال أيضًا في بداية المباراة.. لو شد حيله راح يعلق" ثم قام بالضحك على الموقف الطريف.

وتقام بطولة كأس الخليج "خليجي 26"، في الكويت حاليًا، بمشاركة 8 منتخبات، حيث تنتهي يوم 3 يناير 2025، وسط منافسة نارية بين جميع المنتخبات المشاركة.