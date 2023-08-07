فاران ينضم لجوارديولا في حربه: لماذا لا تستمعون لنا؟!

هجوم شديد على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم...

تضامن رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، مع بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وانضم إليه في انتقاد قرارات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، باعتماد تعديل قانون الوقت بدل الضائع للمباريات.

وكان جوارديولا، قد هاجم الاتحاد الإنجليزي، عقب خسارة فريقه لبطولة الدرع الخيرية أمام آرسنال يوم الأحد الماضي، بعد احتساب تسع دقائق وقت بدل ضائع في المباراة وإضافة دقيقتين عليهم.

وانتقد المدافع الفرنسي، تجاهل المعنيين باتخاذ القرارات في كرة القدم، راحة اللاعبين وإصرارهم على زيادة عدد المباريات في الموسم، وإضافة بطولات جديدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب فاران في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد اجتمعنا مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الأسبوع الماضي، وأصدروا قرارات جديدة".

وتابع: "ولكن نحن اللاعبون والمدربون، على مدار سنوات طويلة أعربنا عن قلقنا من زيادة عدد المباريات في الموسم، فهذا يشكل خطورة على الصحة الجسدية للاعبين".

وأكمل: "وبالرغم من طلباتنا، إلا أن الموسم المقبل ستكون المباريات أطول، وتعاطف أقل تجاه اللاعبين، نحن فقط نريد أن نكون في حالة جيدة على أرض الملعب، لماذا لا تسمعون لنا؟!".

وأتم بيانه، وكتب: "أشعر أن تلك التعديلات تضر باللعبة، نحن نريد أن نكون في أفضل حالاتنا لإسعاد الجماهير، وأعتقد أننا كلاعبين ومدربين يجب أن نسلط الضوء على هذه القضايا المهمة، فنحن نريد أن نحمي اللعبة التي نحبها ونعطي الجماهير أفضل ما لدينا".