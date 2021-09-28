فاران يكشف السبب الحقيقي وراء رحيله عن ريال مدريد

لم يتردد بخصوص هذا القرار

أكد رافاييل فاران مدافع ريال مدريد السابق، أنه كان متأكدًا من قراره بالرحيل عن النادي الإسباني والانتقال إلى مانشستر يونايتد.

فاران أنهى رحلته الطويلة مع ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ورحل عن صفوف النادي قبل عام واحد على نهاية عقده.

ريال اضطر لبيع اللاعب بسعر مخفض، بدلًا من خسارته بالمجان في الصيف القادم، ليخرج الفرنسي ليكشف عن بعض كواليس هذه الصفقة.

وقال فاران:"لم أتخذ قراري بين ليلة وضحاها، قضيت الوقت الكافي قبل الاستقرار على الرحيل عن ريال مدريد".

وأضاف:"أردت مغادرة النادي وكنت متأكدًا من هذه الخطوة، من أجل البحث عن خبرات ومشاعر جديدة بفريق مختلف".

وتابع:"أردت التغيير عمومًا، وعلمت أن الدوري الإنجليزي بطولة على أعلى مستوى وشاهدت ذلك بنفسي، وهذا ما شجعني على اتخاذ قراري بهدوء".

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جدير بالذكر أن فاران حظى بمسيرة مبهرة مع ريال مدريد، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني 3 مرات وبطولة دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات.