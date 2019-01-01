فاران: من حق الجمهور أن يقول ما يريد على بيل

يدافع عن مستوى راموس..

يرى رافايل فاران، لاعب ريال مدريد، أن الجمهور من حقه أن يهاجم أي لاعب، وذلك ردًا على سؤاله حول صافرات الاستهجان التي صحبت مشاركة جاريث بيل في مباراة ريال سوسيداد مساء السبت.

بيل كان قد استفز جمهور ريال مدريد بعد التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية رفقة منتخب ويلز، حيث رفع علم بلاده ومكتوب عليه "ويلز، الجولف، ريال مدريد" ردًا منه على الانتقادات التي تطاله لاهتمامه المبالغ بلعبة الجولف.

ريال مدريد انتصر على ريال سوسيداد بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الليجا، وبيل حلّ بديلًا في المباراة بالدقيقة 67، ومنذ أن وطأت قدماه ملعب السانتياجو برنابيو ولم تتوقف صافرات الاستهجان ضده.

بدوره، علّق فاران بعد المباراة على الأمر وقال "الجمهور من حقه أن يقول ما يريد. الشيء الجيد أنني رأيته حقًا يلعب بصورة جيدة في الملعب وقدّم مباراة جيدة وركز في مجرياتها بصورة واضحة.".

رجل رائع _ رجل مخيب | ريال مدريد وريال سوسيداد

وتحدث عن النصر المدريدي، فقال "لقد تطورنا داخل المباراة، تحسن أدائنا في الشوط الثاني وكُنّا جيدين، وبالطبع النتيجة جيدة للغاية. لقد بدأنا الشوط الثاني من ما أنهيناه الشوط الأول حيث الضغط على الخصم واللعب في منتصف ميدانه.".

الهدف الذي أحرزه ويليان خوسي لسوسيداد في الدقيقة الثانية من عمر المباراة كان مفاجئًا ومباغتًا للغاية، ولكن الملمح الأبرز فيه كان الخطأ الفادح من سيرجيو راموس، لكن زميله الفرنسي دافع عنه واعتبر أن الأمر طبيعيًا.

بطل العالم أتم حديثه في هذا الصدد بقوله "بعد 15 عامًا من اللعب في أعلى مستوى ممكن، يكون من الطبيعي أن يُخطئ اللاعب مثل أي لاعب آخر. ولكن ماذا بعد الخطأ؟ لقد ركز في المباراة وقدّم مردودًا فنيًا عظيمًا، نحن معًا في ريال مدريد.".

الجدير بالذكر أن الفوز قد رفع رصيد كتيبة المدرب زين الدين زيدان إلى النقطة 28، ليتقاسموا صدارة الدوري الإسباني مع برشلونة والذي انتصر ظهرًا على ليجانيس بهدفين لهدف.