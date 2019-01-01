فاران: أتمنى اللعب بجوار مبابي

هل ينضم مبابي إلى ريال مدريد؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد رفائيل فاران، قلب دفاع ريال مدريد، رغبته مزاملة نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي مع النادي الملكي.

ريال مدريد حاول التعاقد مع نيمار خلال الصيف الماضي من سان جيرمان كما أن حلم رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، جلب مبابي.

وقال فاران في حوار مع إذاعة أوندا سيرو الإسبانية: "الضغط الجماهيري في فرنسا يشبه ما أعيشه في ريال مدريد وهذا ما يجعلنا فريق تنافسي لأبعد مدى ورغبتنا دائمًا هي الفوز".

وتابع: "استقبال الأهداف ليست فقط أزمة المدافعين ولكن الأمر يعتمد على الفريق ككل، في المباريات الأخيرة تطورنا كمجموعة ونجحنا في حرمان المنافسين من التسجيل ونتمنى المواصلة".

صاحب الـ 26 عامًا أشاد بما يقدمه زين الدين زيدان مدربًا لريال مدريد مؤكدًا ثقة اللاعبين فيه، كما اعتبر كريم بنزيما بين أفضل 5 مهاجمين في العالم.

وأردف: "علينا تقديم أفضل ما لدينا بعد فترة التوقف الدولي أمام مايوركا وجالطة سراي وبالطبع في الكلاسيكو لنسعد الأنصار".

واختتم: "مبابي لاعب رائع وبالطبع أتمناه دائمًا في فريقي. لو سألتني عن ريال مدريد لن أقول أبدًا سوى الأشياء الإيجابية".

وخرج مبابي من قائمة منتخب فرنسا لمواجهة تركيا وأيسلندا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.