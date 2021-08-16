فاران: فيرجسون زارني في منزلي، وقدمت الكثير من التضحيات!

رافاييل فاران نجم فريق مانشستر يونايتد الجديد يتحدث عن انضمامه للشياطين الحمر ومستقبله المهني.

أعرب الفرنسي رافاييل فاران لاعب فريق مانشستر يونايتد الحالي وريال مدريد السابق عن سعادته بالانضمام لصفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا في حوار مع الموقع الرسمي للشياطين الحمر أجراه وتطرق خلاله للحديث عن أمور عديدة تخص الصفقة والفترة السابقة من مسيرته الكروية.

ما الذي قاله فاران عن انضمامه لمانشستر يونايتد؟

قال فاران: "لقد كان هناك العديد من الأحاديث عن انضمامي للفريق منذ عام 2011 عندما كان السير أليكس فيرجسون هنا، لقد جاء بالفعل إلى منزل والدتي مؤخرًا، ووقتها أدركت أن الصفقة ستحدث".

وأضاف: "أشعر بالكثير من الحماس لتمثيل مانشستر يونايتد، وأريد لرحلتي مع الفريق أن تنطلق، لقد كانت مغامرتي جيدة في ريال مدريد، والآن تبدأ رحلة جديدة".

ما الذي قاله فاران عن فوزه بكأس العالم ودوري الأبطال؟

أردف الفرنسي: "بعد الفوز بكأس العالم تفكر وتقول ما الذي سيأتي بعد ذلك، لكن بعد الانتصارات تتوقع منك الجماهير أن تستمر فيها".

وأضاف: "العقلية الانتصارية هي السر في تحقيق أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا، لقد قدمت الكثير من التضحيات التي تستحقها تلك البطولة".

ما الذي قاله فاران عن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد؟

أنهى الفرنسي حديثه: "لقد تحدثنا معًا حول الفريق الذي يبنيه هنا في مانشستر يونايتد، لقد كان من الهام بالنسبة لي أن أعرف كيف هي عقليته وما هي فلسفته، وسأقوم بكل ما يمكن لتحقيق الألقاب.

جدير بالذكر أن صفقة فاران كلفت الشياطين الحمر ما يوازي الـ 50 مليون يورو، لصالح ريال مدريد.

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