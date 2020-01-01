عرضان ضخمان يُثبتان ولاء فاران لريال مدريد

النجم الفرنسي كان قريباً من الرحيل

كشفت تقارير إعلامية إسبانية حقيقة أن رافائيل فاران، نجم ريال مدريد كان على وشك المغادرة الموسم الماضي بعد تلقيه عرضين ضخمين من ناديين كبيرين بأوروبا.

فاران تحول لقطعة أساسية في تشكيل النادي الملكي بالأعوام الماضية، وتعد ثنائيته مع سيرخيو راموس من الأفضل حول العالم وأوروبا.

وقالت "آس" إن اللاعب الفرنسي تلقى عرضين في أبريل الماضي، أحدهما من باريس سان جيرمان الذي عرض مبلغاً ضخماً لإعادته لبلاده، وآخراً من مانشستر يونايتد.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع كان في طريقه للمغادرة بعد أن شعر أنه فاز بكل شيء مع النادي الملكي، ولكن الموسم الماضي السلبي الذي مر به الفريق جعله يغير رأيه.

وأوضح التقرير أن فاران قرر الاستمرار من أجل المشاركة في إعادة بناء الفريق وعودته لطريق الانتصارات من جديد، بالإضافة لعودة زين الدين زيدان مدرباً.

الصحيفة ذكرت أن ريال مدريد الآن يعتبر فاران هو الخليفة الحقيقي للقائد سيرخيو راموس، خصوصاً مع تقدم الأخير بالعمر، ولذا قد يبدأ الحديث عن تمديد عقده بأقرب وقت.

فاران يملك عقداً لمدة 18 شهراً مقبلة بعد مع النادي الذي فاز معه بكل الألقاب المحلية والدولية الممكنة منذ التعاقد معه في 2011.