فاران: اختلفت مع رونالدو وبنزيما في مستوى آخر

"بعض اللاعبين ينهارون من الضغط في ريال مدريد"

أكد رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، أنّ هناك عدد من اللاعبين فشلوا في مواجهة الضغط داخل النادي الملكي متحدثًا عن كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان.

فاران انضم إلى ريال مدريد في 2012 وأصبح ضلعًا أساسيًا في دفاع الفريق رفقة سيرخيو راموس.

وقال فاران في تصريحات لمجلة "Onze": "لم أتردد في قبول عرض ريال مدريد، لقد كانت فرصة استثنائية بالنسبة لي، ناقشت الأمر مع وكيل أعمالي وعائلتي وقلت إنني لن أفرط في هذه التجربة ولو فشلت سوف أعود لفرنسا".

وتابع: "الضغط في ريال مدريد مختلف عن أي فريق آخر، كل يوم هناك مئات الصحف والمحطات التلفزيونية والراديو التي تتحدث عما يحدث في النادي، وكل شيء يتردد صداه حول العالم ولذلك الأمر معقد للغاية".

المدافع الفرنسي أكد أنّ شعور اللاعبين داخل النادي بالضغط يكون كبير لأن الجمهور دائمًا متطلب والفوز وحده لا يكفي والتعادل يعد كارثة موضحًا: "لقد رأيت العديد من اللاعبين لا يستطيعون التعامل مع الضغط ويغادرون النادي. الأمر ليس سهلًا على الإطلاق".

وأشاد فاران بمواطنه كريم بنزيما بقوله: "إنّه حاليًا في أفضل أحواله وعلى المستوى النفسي فهو هادئ للغاية ويقوم بالواجبات المطلوبة منه بصورة كاملة في الهجوم كما أنّه يحظى بثبات مستوى رائع والأمر لا يتعلق فقط بتسجيل الأهداف بل بكل شيء يقوم به".

واسترسل: "زين الدين زيدان يعرف الفريق جيدًا ويعرفني وأعتقد أننا نقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة".

وكشف فاران عن علاقته بكريستيانو رونالدو موضحًا: "أنا احترم الجميع وأتعامل بهدوء وحتى في غرفة الملابس أكون خجولًا نوعًا ما، وفي المرة الأولى التي قابلت فيها رونالدو في التدريبات "فاران تعالى إلى الوسط" فقلت له اسمي رافا وليس فاران".

وأوضح: "على الصعيد الإنساني، رونالدو شخص رائع وحقق الكثير على المستوى الرياضي وجعل ما يبدو صعبًا للجميع أمرٌ عاديٌ ولقد تعلمت منه الكثير وخاصة على مستوى الاهتمام بالحالة البدنية، ولكني في البداية أردت فقط أن يكون لي اسم وكيان مستقل في النادي".

وكشف اللاعب عن قراره بتغيير نظامه الغذائي وخاصة في وجبة الإفطار لأنه علم أنها السبب وراء كثرة الإصابات وبعد الالتزام بالنظام الجديد تجنب العديد من الإصابات العضلية واستطاع المشاركة في مباريات أكبر.

واختتم: "أسوأ لحظة في مسيرتي كانت حينما لم ألعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 وكذلك أمم أوروبا في العام ذاته بسبب الإصابة، وشعرت بالاستياء أكثر بسبب اليورو لأنه لا يلعب سوى مرة كل أربع سنوات كما أن المشاركة في بطولة كبيرة مع المنتخب حلم لكل للاعب".

وحقق فاران كأس العالم مع فرنسا في 2018 كما لديه الفرصة للمشاركة في اليورو في الصيف المقبل.