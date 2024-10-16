فاران: خاطرت بمسيرتي من أجل فرنسا.. وهذه ميزة مورينيو الكبرى!

أول تصريح بعد الاعتزال..

كشف رافائيل فاران نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، عن أسباب إعلانه المفاجئ اعتزال كرة القدم عن عمر 31 عامًا فقط.

أعلن فاران اعتزال كرة القدم الشهر الماضي، بعدما انضم إلى كومو الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية من مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى 2026، لكنه شارك مرة واحدة فقط في ظل معاناته من مشكلات بالركبة.

وقال فاران في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "عندما أصبت، عرفت على الفور أن كل شيء قد انتهى، لقد التويت ركبتي اليسرى، حقيقة أنها الركبة اليسرى كانت إشارة قوية بالنسبة لي، لأنها كانت تعوض الركبة اليمنى منذ عام 2013".

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وأضاف: "إذا أخبرتني ركبتي اليسرى أنها سئمت، يجب أن أستمع إليها، في السنوات الثلاث الماضية كانت الإصابات فيها فقط، أصبحت الركبة اليمنى قوية، لكنها أقل قدرة على الحركة، وفعلت اليسرى كل شيء، كانت هذه الإصابة تعيدني إلى دوامة، ولم تعد المقارنة بين التضحية والمتعة متوازنة".

وتابع: "لقد تعلمت الكثير من جوزيه مورينيو، الذي أحضرني إلى ريال مدريد، رغم أننا لم نتفق دائمًا على كل شيء، إنه يفهم اللاعبين جيدًا، ويدافع عنهم دائمًا، لقد أخذ دائمًا اللحظات الصعبة".

وفيما يتعلق بأفضل لحظات مسيرته الكروية، علق: "الفوز لمنتخب بلدك لا يضاهى، أعظم ذكرياتي لا تزال مباراة أوكرانيا في نوفمبر 2013، تعرضت لإصابة كبيرة بعد الشوط الفاصل، لكني تحاملت على نفسي، وفي الواقع لم ألعب لمدة شهرين بعدها، في ذلك اليوم خاطرت بوضوح بمسيرتي المهنية، لكنني لست نادمًا على ذلك، سأفعل ذلك دائمًا من أجل فرنسا".