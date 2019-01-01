فاران خارج حسابات زيدان أمام ألافيس

هل الخطأ أمام باريس سان جيرمان من ضمن أسباب عدم الاعتماد عليه؟

تحدثت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن تأكد غياب رافايل فاران، لاعب ريال مدريد، عن مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس، والمقرر لها مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

ريال مدريد كان قد تعادل مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بهدفين لكل منهما رغم تسيّد الميرينجي للمباراة، ولكن تمكنت كتيبة توماس توخيل من العودة في دقيقتين عبر البديل سارابيا ومن قبله كيليان مبابي.

الهدف الأول للبي آس جي أتى بعد خطأ فادح من فاران، والذي لم يتمكن من تشتيت عرضية أرضية ضعيفة لتصل إلى مبابي ويُقلص الفارق حينها إلى 2-1.

لكن بحسب الماركا، فإن غياب فاران عن مباراة ألافيس لن يكون بمثابة العقاب على الخطأ الذي اقترفه الدولي الفرنسي، بل يأتي في إطار سعي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، لإراحة نجم دفاعه في المرحلة المقبلة.

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فاران شارك في آخر ست مباريات لريال مدريد بصورة مكتملة، أربع منهم في الليجا ومباراتين في دوري الأبطال، مما يفرض على زيزو الإتكال على أحد العناصر الأخرى في الدفاع أمام ألافيش في سبيل منح صاحب الـ 26 عامًا قسطًا من الراحة.

في الوقت نفسه، فإن الريال سوف يدخل مباراة ألافيس وهو منقوص من نجمه إيدين هازارد، والذي تأكد غيابه لمدة عشرة أيام بعد الإصابة التي ألّمت به في مباراة باريس وجعلته يخرج ويحل جاريث بيل محله.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يُقاسي إصابات أخرى هامة، مثل خاميس رودريجيز، والذي أُصيب في الرباط الصليبي مع منتخب كولومبيا في التوقف الدولي الأخير، وكذلك ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز.

كما يجدر الإشارة إلى أن الفريق العاصمي يتقاسم صدارة الليجا بالتساوي مع برشلونة بـ28 نقطة لكل منهما.