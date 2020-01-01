فاران: التفاصيل من ستحسم مباراة مانشستر سيتي وواثقون بأنفسنا

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اعتبر رافاييل فاران، لاعب ريال مدريد، أن التفاصيل الصغيرة هي من ستحسم مباراة مانشستر سيتي، في الوقت الذي أكد فيه أن غياب سيرخيو راموس لن يؤثر على طريقة لعبه.

ويلتقي الريال مع السيتي مساء الجمعة في ملعب الاتحاد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ولكتيبة بيب جوارديولا أفضلية الفوز في الذهاب بهدفين مقابل هدف في سانتياجو برنابيو.

القائد راموس سوف يغيب عن المباراة بعد تلقيه لبطاقة حمراء في مباراة الذهاب، لكنه سافر مع بعثة الملكي لإنجلترا لمساندة اللاعبين من المدرجات.

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فاران في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال "أنا أمتلك الخبرة بالفعل، نعلم مدى صعوبة اكتسابها، نقيس أنفسنا أمام الخصم الذي يهاجم بصورة جيدة جدًا ولكن علينا أيضًا الهجوم".

كما أضاف "أهم شيء في مثل هذا النوع من المباريات هو التفاصيل الصغيرة التي تؤثر كثيرًا على مختلف المناطق".

وعن غياب راموس "راموس لاعب مهم جدًا، أتحدث مع جميع زملائي كثيرًا ولن تتغير طريقة لعبي لغيابه، نحن في حاجة إلى العديد من القادة، نحن نعلم أهمية سيرخيو للمجموعة وسنحاول أن نقوم بمباراة عظيمة".

واستطرد "أعتقد أننا نقوم بعمل جيد، لقد حققنا سلسلة جيدة من الانتصارات في الدوري وعملنا بشكل جيد للغاية، تحضيرنا لهذه المباراة كان مختلفًا بعض الشيء. نحن الآن نركز ونسعى إلى التطور والتحسن".

"نحن نعرف ما يجلبه كريم بنزيما للفريق جيدًا، ونعرف أنه يُدرك ثقتنا الكبيرة به، الشيء المهم أنه يحظى بدعم الفريق كله، إنه في لحظة رائعة."

وأتم "نحن نعلم أنها مباراة صعبة وعلينا أن نهاجم فيها، دائمًا ما نمتلك الإيمان ونحن الآن في تحدي والأهم أننا دائمًا ما نتنافس مع الأفضل، علينا أن نسجل أهدافًا رغم صعوبة المهمة أمام خصم كهذا، لكننا نؤمن بحظوظنا وقدراتنا".

"التبديلات أيضًا تصنع الفارق في مثل هذه المباريات، علينا أن نستغلها جيدًا عندما تتاح لنا. أؤمن أنني أكثر نضجًا الآن وخبرات هذه الأعوام تجعلني أفضل."