فاجعة جديدة لريال مدريد .. تدريبات فرنسا تدق أجراس الخطر في الملكي!

تلقى ريال مدريد أنباءً مرعبة بشأن أحد نجومه في تدريبات منتخب فرنسا..

دقت أجراس الخطر من جديد في نادي ريال مدريد الإسباني مرة أخرى، بعد تعرض إدواردو كامافينجا نجم خط وسط النادي الملكي لإصابة قوية في ركبته خلال مران منتخب فرنسا مساء الأربعاء.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية نقلت مقطع فيديو من مران منتخب فرنسا، يظهر فيه كامافينجا وهو يغادر المران بعد تعرضه لتدخل قوي من عثمان ديمبيلي جناح باريس سان جيرمان.

وبعد تلك الواقعة المفجعة، التقطت الكاميرات حديث كامافينجا مع ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، حيث أكد اللاعب أنه بخير بعد سؤال المدرب عن الضربة التي تلقاها.

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ومع ذلك، من المقرر أن يخضع كامافينجا إلى فحوصات طبية دقيقة خلال الساعات القليلة القادمة، لتحديد مدى خطورة الإصابة، رغم التقارير التي تؤكد أن اللاعب سيخوض مران الخميس مع "الديوك" بصورة طبيعية.

ومن المؤكد أن ريال مدريد لا يمكنه تحمل إصابة جديدة لأحد نجومه، حيث يعاني النادي الملكي من غياب تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو بسبب تعرضهما لقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم الحالي، بالإضافة إلى غياب التركي أردا جولر، والفرنسي أوريليان تشواميني.