فاتي يكشف عن أمنيته خلال عام 2020

اللاعب الشاب يحلم بتحقيق تلك الأمنية

كشف إنسو فاتي لاعب برشلونة عن أمنيته خلال العام الجديد، وذلك في خلال زيارته لنادي إشبيلية.

لاعب برشلونة الشاب صاحب الـ 17 عاماً، قدم مستويات كبيرة هذا الموسم بالرغم من صغر سنه وأصبح من الخيارات التي يعتمد عليها مدرب الفريق في كثير من الأوقات.

وقام فاتي اليوم، بزيارة مدرسة الكرة لنادي إشبيلية، والتي يعتبرها بيته الأول بعد مكث فيه بضعة سنوات.

وقال في تصريحات صحفية: "أشعر أنني في منزلي، وجودي هنا مع هؤلاء الرجال يذكرني بالماضي".

وواصل: "نحن لا ننسى أبداً من أين أتينا وأين أصولنا وجذورنا".

وعن أمنيته في العام الجديد، قال فاتي: "أتطلع للمشاركة مع المنتخب الإسباني في بطولة اليورو الصيف القادم".

ورفض فاتي الحصول على الجنسية البرتغالية، واختار تمثيل منتخب إسبانيا.

جدير بالذكر أن اللاعب الشاب هذا الموسم، شارك مع الفريق الكتالوني في 13 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدفاً وحيداً.