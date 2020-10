فاتي يكتب اسمه في تاريخ الكلاسيكو ويكرر احتفال ميسي الأول

نجح أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة في كتابه اسمه في تاريخ مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بعد التسجيل أمام الملكي في لقاء اليوم بالجولة السابعة من الدوري الإسباني.

جاء هذا بعدما سجل فاتي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، بعد أن تقدم فيديريكو فالفيردي قبل بلحظات قليلة لريال مدريد.

هدف فاتي جعله أصغر لاعب يسجل في تاريخ مباريات الكلاسيكو بالقرن الجديد منذ أن انطلقت مع بداية تاريخ كرة القدم الإسبانية.

فاتي أضاف لأرقامه القياسية السابقة كأصغر سجل في تاريخ برشلونة وبطولة دوري أبطال أوروبا ومنتخب إسبانيا.

1 - Aged 17 years and 359 days, @FCBarcelona's Ansu Fati has become the youngest player to score in #ElClásico in all comps in the 21st century, breaking the previous record held by Vinícius Júnior (19y 233d). Star. pic.twitter.com/MHi9zMYEJv