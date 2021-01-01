فاتي يُطمئن جمهور برشلونة: مررت بظروف مشابهة وخرجت أقوى

فاتي يمنح الأمل لمشجعيه

بعد تداول خبر الإنتكاسة التي تعرّض لها لاعب برشلونة الشاب أنسو فاتي خلال رحلة تعافيه من إصابة الغضروف وحاجته إلى عملية أخرى، ساد جو من التشاؤم والحزن في كواليس المنتخب الإسباني قبل منافسات اليورو وتصفيات كأس العالم، بالإضافة الى الخيبة في نادي برشلونة الذي كان يأمل أن يستعيد خدمات لاعبه هذا الشهر.

وفي هذا الصدد نشر فاتي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام رسالة تحفيزية لمشجعيه كاشفاً أنه تعرّض بالسابق لإصابة طويلة مشابهة وعاد منها أقوى بسبب قوة إرادته وتواجد عائلته الى جانبه لتأمين له الدعم المطلوب.

وكتب فاتي: "في السابق تعرّضت لإصابة مُشابهة ترافقت مع أيامٍ عديدة من المعاناة والألم، لكن أيضاً ترافقت بالكثير من الخبرة والتعلّم وتقدير الأشياء البسيطة في الحياة".

وتابع: "ومع متابعة الأخصائيين للحالة ودعم عائلتي الكبير لي حينها، إتخذت وعداً على نفسي بأن أعود أقوى مما كنت عليه".

وختم بالقول: "للأسف اليوم أنا مضطر لخوض التجربة نفسها مجدداً، لكني أعدكم أيضاً أني سأعود بالعقلية القوية نفسها وأريد أن أشكركم على دعمكم الكبير".

وكان من المقرر أن يكون شهر مارس هو الموعد المبدئي لعودة فاتي مرة أخرى إلى الملاعب بعد خضوعه للعملية الجراحية في نوفمبر.

لكن حقيقة أن اللاعب أحرز تقدمًا بطيئًا للغاية، قبل أن يتعرّض لإنتكاسة جديدة ستُبعده حتى نهاية الموسم وقد تُجبره على إجراء عملية جراحية أخرى.

فاتي في تصريح جول: أحلم بخوض منافسات اليورو

إعترف أنسو فاتي لاعب برشلونة الحاصل على جائزة NXGN 2021 لأفضل مواهب العالم أنه يحلم باللعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام هذا الصيف.

نجم برشلونة تم تصنيفه كأفضل لاعب شاب في العالم متفوقًا على قائمة NXGN 2021 الكاملة المكونة من 50 لاعبًا ولدوا بعد الأول من يناير 2002.

وفي حديثه مع جول بعد فوزه بجائزة NXGN 2021 قال فاتي: "أتمنى أن أكون متواجدًا، لكن أولًا يجب أن أتعافى من الإصابة التي أعاني منها".

وأضاف: "لا أعلم ما الذي سيحدث في المستقبل، لكن اللعب في كأس الأمم الأوروبية بمثابة الحلم لأي لاعب".