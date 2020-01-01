فاتي يدخل تاريخ الليجا بثنائية في شباك ليفانتي

أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب يصبح أصغر من يسجل ثنائية في تاريخ الدوري الإسباني.

دخل النجم الشاب أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة تاريخ الدوري الإسباني بعد مشاركته مع فريقه خلال مباراة اليوم أمام ليفانتي في الجولة الـ 22 من الليجا.

جاء هذا عقب أن أحرز فاتي ثنائية خلال الشوط الأول من عمر المباراة بصناعة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البلوجرانا.

وأصبح فاتي هو أصغر لاعب في تاريخ الليجا الإسبانية بالقرن الـ 21 يسجل ثنائية في مباراة واحدة بالدوري الإسباني.

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ويبلغ عمر لاعب برشلونة الشاب 17 عامًا و94 يومًا وهو أقل من حامل الرقم السابق خوانمي خيمينيز الذي سجله مع ريال سرقسطة في سبتمبر 2010 بعمر 17 عامًا و115 يومًا.

ويتقدم برشلونة في نتيجة الشوط الأول حاليًا بهدفين نظيفين أمام ليفانتي الذي كان قد خسر ضده في الدور الأول بثلاثية.

وسيبقى برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة اليوم تحت أي ظرف، حيث يحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 49 نقطة.

جدير بالذكر أن فاتي كان قد أحرز ثلاثة أهداف قبل ثنائية اليوم لبرشلونة في كل البطولات خلال 18 مشاركة له.