برشلونة يبحث عن فريق جديد لفاتي، وفليك يوافق لكن بشرط!

المدرب الألماني يرفض إضعاف فريقه

يدرس نادي برشلونة الإسباني فكرة التخلي عن لاعبه أنسو فاتي في الميركاتو الشتوي، وذلك بسبب عدم تمكنه من فرض نفسه على تشكيل المدرب هانز فليك خلال هذا الموسم.

فاتي عاد إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي بعد فترة إعارة غير ناجحة في الدوري الإنجليزي مع برايتون، حيث كان يأمل فليك في عودة اللاعب لمستواه لدمجه مع الفريق، لصعوبة التعاقد مع لاعب هجومي جديد بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة للنادي وفشل التعاقد مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو.

صحيفة "سبورت" قالت إن النادي الكتالوني بدأ يؤمن بفشل فكرة إعادة دمج اللاعب مع المجموعة الحالية، حيث لعب 28 دقيقة فقط، ولا يزال يعاني من أجل استعادة حدته البدنية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال الفترة التحضيرية.

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وأوضحت أن الحل الأنسب في الوقت الحالي هو العثور على فريق آخر لفاتي خلال الميركاتو الشتوي، في صفقة تكون في صورة إعارة حتى نهاية الموسم، لمساعدته على تحسين لياقته البدنية من خلال اللعب بانتظام.

وأشارت إلى أن برشلونة سيجتمع قريبًا مع جورج مينديش وكيل اللاعب، من أجل الحصول على حل جيد له، وسط اهتمام من أندية إسبانية بالتعاقد معه، في الوقت الذي يرغب فيه فاتي الخروج لعدم رضاه عن وضعه الحالي وتقدم العديد من اللاعبين الآخرين عليه في فرص المشاركة في المباريات.

ومن جانبه لا يمانع فليك اتخاذ هذه الخطوة، ولكن بشرط التعاقد مع لاعب بديل، لعدم رغبته في إضعاف قوة فريقه بمنتصف الموسم، وهي المشكلة التي ستحاول إدارة النادي حلها بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية وقاعدة 1 - 1 الخاصة بضوابط رابطة الدوري الإسباني لميزانيات الأندية.

جدير بالذكر أن فاتي الذي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى عام 2027، كان قريبًا من الرحيل عن النادي في الصيف، ولكن فليك قرر الرهان عليه بجوار المجموعة الشابة المتواجدة بالفريق، ولكن يبدو أن هذا الرهان فشل في النهاية!