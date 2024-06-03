فاتي: جاهز 100% لتحقيق حلمي مع برشلونة.. وفليك سينجح!

"شعرت أن كل ما فعلته لم يكن موضع تقدير"

أكد أنسو فاتي مهاجم برشلونة، الذي خرج على سبيل الإعارة الموسم الماضي إلى برايتون الإنجليزي، جاهزيته للعودة إلى الفريق الكتالوني من جديد.

وقال فاتي، في مقابلة مع "موندو ديبورتيفو": "حلمي هو النجاح في برشلونة، أنا ابن النادي، وجاهزيتي البدنية 100%، أقضي ساعات طويلة في صالة الألعاب الرياضية، هناك أشخاص يعتقدون أن أنسو مصاب، وهذا غير صحيح".

وفيما يتعلق بقيادة هانز فليك للبارسا، أوضح فاتي: "التقيت فليك عندما جاء لزيارة برايتون في وقت سابق، لقد وصل إلى أفضل نادٍ في العالم، وأنا متأكد أنه سيبلي بلاءً حسنًا".

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وسُئل النجم الإسباني عن سبب خروجه على سبيل الإعارة الصيف الماضي، فرد: "شعرت أن كل ما فعلته لم يكن موضع تقدير، لهذا السبب قررت تغيير الفريق، كان هذا ما كان علي القيام به".

وختم: "اللعب في دوري متطلب للغاية وبدني، مثل البريميرليج يجعلك تتحسن في كل شيء وتتعلم الكثير من الأشياء، آمل أن أكون قادرا على رد كل الحب الذي أتلقاه من مشجعي برشلونة، إنه دافع إضافي يجب أن أعمل عليه".

يشار إلى أن فاتي ظهر في 30 مباراة مع برايتون بمختلف المسابقات (بإجمالي 1037 دقيقة)، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.