فاتي: أريد الفوز بالألقاب والاحتفال مع الجماهير في كامب نو

فاتي يريد الفوز بالألقاب مع برشلونة

قال لاعب النجم الصاعد لنادي برشلونة أنسو فاتي إنه يود الفوز بالألقاب مع النادي الكتالوني والاحتفال أيضًا مع جماهير كامب نو في لحظات يحلم بها.

وفي تصريحات أدلى بها النجم الإسباني الشاب لصحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أكد أنه يريد العودة إلى الملاعب ولكن حين يتماثل للشفاء تمامًا لكي يكون قادرًا على العطاء بكل ما أوتي من قوة.

تمنى أنسو فاتي، قبل كل شيء، أن يتمتع الجميع بالسلامة، وأن يكون الناس بصحة جيدة في عام معقد مثل هذا بسبب الوباء الذي أضر بكل شيء منذ تفشيه.

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وأضاف: "لقد فزت مع برشلونة ببطولة دوري أبطال أوروبا للشباب وكانت لحظات جيدة في مسيرتي مع الفريق، ولكن ما زلت أحلم بالفوز مع الفريق الأول بالمزيد من الألقاب"

وحول طموحاته قال: "أريد بالطبع أن أفوز بلقب وأن تكون لدي القدرة على الاحتفال به في كامب نو مع جماهيرنا الذين عانوا كثيرًا هذا العام، نريد أن نعيش لحظات سعيدة بعد هذه المعاناة"

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وكان فاتي قد حصل على المركز الثاني في جائزة الفتى الذهبي التي حققها إرلينج هالاند في حفل صحيفة "توتو سبورت" مساء الأمس.

جدير بالذكر أن فاتي كان قد قدم مستويات مذهلة على مدار موسم كامل مع برشلونة وفي بداية الموسم الجاري أيضًا قبل أن يتعرض للإصابة.