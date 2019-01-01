فاتسكة: دورتموند كان دومًا في قلب هومليز

الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند يتحدث عن عودة قائد بايرن ميونيخ إلى سيجنال إيدونا بارك

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال هانز يواكيم فاتسكة، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند إن الجميع في دورتموند يرحب بعودة ماتس هوميلز.

وكان بوروسيا دورتموند قد أعلن رسميًا عودة قائد بايرن ميونيخ ماتس هومليز إلى سيجنال أيدونا بارك.

وحول ذلك، قال يواكيم فاتسكة إن ارتداء هوميلز لقميص بايرن ميونيخ لن يؤثر على مستقبله مع بوروسيا دورتموند.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "هوميلز كان هنا وحقق الكثير من النجاحات، وعلاقته بالجماهير لا تزال كما هي قبل أن يغادر السيجنال أيدونا بارك"

وتابع: "علينا أن ننسى الماضي ونلعب من أجل تحقيق النجاحات في المستقبل، جميع الصفقات ستضيف كثيرًا للفريق"

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يذكر أن ماتس هوميلز كان قد لعب لبايرن ميونيخ وهو ناشيء قبل انتقاله إلى بوروسيا دورتموند في المرة الأولى.