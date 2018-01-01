فاتح تريم يُحقق إنجازًا تاريخيًا في الدوري التركي

رقم رائع لمدرب ميلان سابقًا في الدوري التركي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اختتم جلطة سراي مرحلة الذهاب من الدوري التركي بالفوز على سيفاسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليحافظ على تواجده في المركز الثاني رفقة قاسم باشا وترابزونسبور ومالاتياسبور بفارق 6 نقاط عن باشاك شهير في الصدارة.

ويُعد هذا هو الانتصار الـ200 للمدرب فاتح تريم مع جلطة سراي في السوبرليج، وهو الرقم الذي يجعله أكثر المدربين العاملين في البطولة تحقيقًا للانتصارات.

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يُذكر أن المدرب صاحب الـ65 عامًا لم يعمل في تركيا سوى مع جلطة سراي والمنتخب التركي، وقد قضى فترة في إيطاليا أشرف خلالها على تدريب فيورنتينا وميلان قبل العودة للنادي التركي من جديد.

وفاز تريم مع جلطة سراي بلقب الدوري التركي 7 مرات ولقبين لكأس تركيا و4 ألقاب لكأس السوبر التركي، ويُعد إنجازه الأفضل تتويجه مع الفريق بكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1999-2000.