فابيو ليما يكذب الوصل بشأن عرض الاتحاد السعودي

الاتحاد كان يرغب في ضم اللاعب البرازيلي

كذب النجم البرازيلي فابيو ليما، لاعب نادي الوصل الإماراتي إدارة ناديه، بشأن العرض المقدم من نادي الاتحاد السعودي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت أخبارًا تتداول منذ فترة، حول تقدم نادي الاتحاد بعرض رسمي لنادي الوصل الإماراتي، لضم فابيو ليما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كيف كذب فابيو ليما إدارة الوصل؟

خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC Action" قال ليما: "تقدم لي عرضًا من نادي الاتحاد السعودي بشكل رسمي، ولكن لم أتفاوض مع النادي، لأن التواصل كان مع إدارة الوصل الإماراتي، وكنت أركز فقط من أجل تمديد عقدي".

لاعب الوصل تابع: "أنا سعيد لتواجدي هنا بنادي الوصل وقيامي بتجديد عقدي، وأتمنى الاستمرار مع الفريق الإماراتي لفترة طويلة، والاستمتاع باللعب واللحظات الجميلة هنا، وأن أقدم موسم جيد".

تصريحات فابيو ليما، بعدما خرجت إدارة الوصل ببيان رسمي تؤكد خلاله عدم تلقيها عروضًا رسمية من أجل اللاعب البرازيلي فابيو ليما، ليخرج اللاعب الآن بتصريحات يكذب فيها ناديه.

ما هو رأي فابيو ليما في الدوري السعودي؟

فابيو واصل حديثه قائلًا: "أعرف أن الدوري السعودي به فرق قوية، مثل النصر والاتحاد والشباب والهلال، وأتابعه لأن هناك العديد من اللاعبين البرازيليين هناك".

وأردف: "أحب بيتروس لاعب النصر لأنه صديقي، وأيضًا تاليسكا، بالرغم من أنه ليس صديقي ولكنه لاعب رائع جدًا، وقدم أداء رائع وأعتقد أن النصر فريق قوي الآن".

واستطرد قائلًا: "لاعبي السعودي المفضل هو سالم الدوسري من نادي الهلال، فهو لاعب مميز ولعب في أوروبا من قبل، وأتمنى أن أشاهده يومًا ما يلعب في الإمارات".

فابيو ليما - لاعب #الوصل الإماراتي



لم أتفاوض مع نادي #الاتحاد .. لاعبان في #النصر هم أصدقائي تاليسكا و بيتروس .. سالم الدوسري لاعب #الهلال هو الأفضل وقد احترف في أوروبا . #أكشن_مع_وليد #شاهد pic.twitter.com/atk13XDmD2 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 18, 2021

ما هي رسالة فابيو ليما إلى جماهير نادي الاتحاد؟

وأنهى لاعب الوصل تصريحاته، موجهًا رسالة إلى جماهير نادي الاتحاد، التي تواصلت معه بشكل كبير خلال الفترة الماضية بشأن انتقاله إلى صفوف العميد.

وقال ليما: "رسالتي لجماهير نادي الاتحاد التي طالبت بقدومي شكرًا لكم ومساندتكم، واستقبلت رسائل كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله سأتواجد في الدوري السعودي يومًا ما".

ما هي صفقات نادي الاتحاد السعودي في الصيف؟

نادي الاتحاد نجح في ضم صفقة واحدة من الدوري الإماراتي، وهي التعاقد مع اللاعب البرازيلي إيجور كورنادو، صانع ألعاب فريق الشارقة الإماراتي، كما تعاقد العميد مع عبد الله الحافظ من نادي الهلال.

وفاوض الاتحاد أكثر من لاعب مثل فابيو ليما وعلي مبخوت وغيرهما من اللاعبين، ولكن شهادة الكفاءة المالية تسببت في تعطيل المفاوضات مع كافة اللاعبين.

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