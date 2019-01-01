لاعب ريال مدريد السابق ضمن خيارات النصر السعودي

النصر ضمن أندية فلامنجو البرازيلي، ودينامو موسكو وزينيت في روسيا، وشنغهاي الصيني، والدحيل القطري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن وجود اهتمام كبير بالتعاقد مع الظهير الأيسر البرتغالي فابيو كورنتارو من قبل العديد من الأندية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المفاجأة كانت في بروز اسم نادي النصر السعودي، حيث ظهر ضمن العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق.

تقارير برازيلية قالت أن النصر ضمن أندية فلامنجو البرازيلي، ودينامو موسكو وزينيت في روسيا، وشنغهاي الصيني، والدحيل القطري.

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كونتراو يلعب حاليًا بقميص نادي ريو آفي البرتغالي، وقد يكون للمدير الفني روي فيتوريا مدرب النصر دورًا هامًا في حسم هذه الصفقة.

وكان الظهير الأيسر المُخضرم قد لعب للملكي ريال مدريد خمسة مواسم، وشارك في 106 مباراة وسجل هدف وحيد، أما مع ريو آفي فقد لعب 23 مباراة ولم يقم بهز الشباك.

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يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن عن تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق الموسم المُقبل إلى سبعة لاعبين.