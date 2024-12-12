"مغرور ومتغطرس ويغار من لاعبيه" .. كابيلو يفتح النار على جوارديولا ويحمله مسؤولية سقوط مانشستر سيتي

الإيطالي المخضرم يثير فتنة في الفريق الإنجليزي!

فتح المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لريال مدريد وميلان ويوفنتوس، النار على بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، واتهمه بأنه السبب الأول وراء النتائج السلبية للفريق.

وواصل العملاق الإنجليزي سقوطه المروع محليًا وقاريًا، بخسارته الأخيرة على يد يوفنتوس (0-2)، أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وهذه هي الخسارة السابعة لمانشستر سيتي في مختلف المسابقات، خلال آخر 10 مباريات فقط، بينما تعادل مرتين وحقق انتصارًا وحيدًا، ليحتل المركز الـ22 في دوري الأبطال بـ8 نقاط فقط من أصل 18، ويتراجع إلى المركز الرابع في البريميرليج بـ27 نقطة.

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وعلق كابيلو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، على تراجع نتائج مانشستر سيتي، قائلًا: "جوارديولا مدرب عظيم، لكنه مغرور ومتغطرس للغاية".

وأضاف: "في بعض الأحيان يخسر ألقابًا لأنه أراد أن يظهر أنه هو من فاز وليس اللاعبين".

وتابع المدرب الإيطالي: "في بعض المباريات المهمة، استبعد جوارديولا شخصيات رئيسية من الفريق. في رأيي، كانت هذه محاولة لسحب الشهرة والفضل من فريقه".

واستغل المدرب السابق ليوفنتوس، هزيمة الفريق الإنجليزي في تورينو لإثارة الشكوك حول علاقة المدرب بفريقه الحالي، قائلًا: "ربما لم يعد اللاعبون يتحملون جوارديولا لأنهم في مرحلة ما لم يعد لديهم أي شيء جديد يقدمونه له".