كان أفضل من كريستيانو رونالدو .. لاعب تشيلسي السابق يروي قصة تحوله إلى "الإباحية"

اللاعب كان يتفوق على رونالدو في سبورتنج لشبونة!

روى فابيو بايم لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، قصة تحوله من عالم كرة القدم إلى التمثيل في الأفلام الإباحية، بعد أن تزامل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي سبورتنج لشبونة.

وكان بايم زميلًا لرونالدو في الفريق البرتغالي، حيث كان يتفوق عليه بالجانب المهاري، ولكن عدم الانضباط والالتزام هو الذي شكل الفارق بين مسيرتي الثنائي.

وقال بايم خلال تصريحات لـ "SunSport": "كنت أفضل من كريستيانو رونالدو، ولكن عدم الانضباط الرياضي أدى إلى نهاية مسيرتي".

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وأضاف: "التقيت مع رونالدو عندما كنت في الثامنة من عمري، وكنت جديدًا في سبورتنج، وذهبنا إلى بطولة في ماديرا، وقضينا أوقاتًا جيدة معًا، لم يكن أحد مثلي بنفس جودتي، ورونالدو بكل جهده وعمله وصل إلى المستوى الذي يستحقه، ولو كان لدي نفس التفاني والالتزام لكنت أفضل منه، كنت أشبه رونالدينيو أكثر، وفي ذلك الوقت كنت أفضل من رونالدو، أعقتد أنه يجب أن يمنحني أحد كراته الذهبية".

وتابع: "في الليل ذهبنا إلى ماكدونالدز لشراء الهامبرجر، الذي لم يعد أحد يريده، لم يكن من الجيد بيعه، كنا هناك كل ليلة لتناول الهامبرجر وكنا نأكل بقايا الطعام التي سيتم التخلص منها".

وكان بايم قد وصل إلى قمة مسيرته حينما انتقل إلى تشيلسي ليلعب تحت قيادة سكولاري، ولكن تجربته لم تكن كما كان يتمناها بسبب حياته غير المستقرة في لندن، ليرحل إلى الخريطيات وأوليفيرينسي وموستا وباكوس دي فيريرا وريال مامسا، وأنهى مسيرته مع فريق ستارويس البولندي عام 2021.

وتم القبض على بايم من قبل بسبب حيازته وبيع الكوكايين، وهي الجريمة التي جعلته يدخل السجن، وتم اعتقاله مرتين بعد ذلك بسبب ارتكابه اعتداءات جنسية.

ولكنه فابيو قام بتغيير مساره في عمر 36 عامًا حاليًا، بعدما قام بالتمثيل في فيلم إباحي، حيث أعلن عن ذلك عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستجرام"، حيث قال: "اليوم كان التسجيل على أعلى مستوى، فريق عظيم هل أنت مهتم بمشاهدة الحلقة؟ اشترك في القناة ولا يفوتك المحتوى".