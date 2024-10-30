"ليست مشكلتي الآن".. فابينيو يتحدث عن اقتراب صلاح وفان دايك من الدوري السعودي

ماذا قال النجم البرازيلي؟

تحدث البرازيلي فابينيو، نجم اتحاد جدة، عن إمكانية انضمام زميليه السابقين في ليفربول فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وينتهي عقد صلاح وفان دايك وترينت ألكسندر أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ولم يتمكن النادي الإنجليزي من التجديد لأي من الثلاثي حتى الآن.

وقال فابينيو، في تصريحات لـ"fourfourtwo": "لم أتحدث معهم مؤخرًا (لاعبي ليفربول) لكي أكون صادقًا، ولم أر أي أخبار عن قدومهم إلى الدوري السعودي أو مغادرة ليفربول".

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وأضاف: "أعلم أن بعض اللاعبين مثل مو وفيرجيل وترينت في نهاية عقدهم، وأعتقد أن ليفربول مصمم للحصول على عقد جديد لهم، لكنها لم تعد مشكلتي بعد الآن".

وعن أداء الريدز تحت قيادة المدرب الجديد أرني سلوت، علق: "ليفربول لديه أحد أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا، لذلك ليس من المفاجئ بالنسبة لي مدى جودة أدائهم في الوقت الحالي، أعتقد أن لديهم كل شيء للقتال مع مانشستر سيتي".

وختم: "لسوء الحظ، لا يزال السيتي هو الفريق الذي يجب التغلب عليه، لكن سلوت يقوم بعمل جيد للغاية، وآمل حقا أن يحافظ ليفربول على هذه السلسلة حتى نهاية الموسم وآمل أن يتوج ببعض الألقاب المهمة".