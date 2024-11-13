بعد أنباء إمكانية رحيله .. الكشف عن مصير فابينيو مع الاتحاد!

هل سيرحل فابينيو عن الاتحاد؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الأخيرة، بشأن إمكانية رحيل لاعب الوسط البرازيلي فابينيو تفاريس نجم الاتحاد عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأكدت القناة السعودية الرياضية، على أن إدارة الاتحاد أبلغت فابينيو بأن قرار الاستمرار مع الفريق أو الرحيل، سيتوقف على التقرير النهائي للمدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني للفريق.

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وكشف الإعلامي ماجد هود عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على أن فابينيو مستمر مع الفريق، ولا يوجد نية لرحيله.

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وكتب هود في تغريدته: "في الاتحاد .. فابينيو مستمر، ولا يوجد أي نقاشات أو فكرة عند الإدارة لخروجه".

ويعتمد بلان على فابينيو بصفة أساسية في تشكيلته، إذ يعتمد عليه في مركز خط الوسط المحوري، وفي بعض الأحيان يلعب كقلب دفاع لتعويض الغائبين.