فابريجاس: ريال مدريد حاول ضمي وأحلم بالعودة لإسبانيا

فابريجاس وعلاقة قوية مع برشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فتح سيسك فابريجاس، نجم موناكو، الباب للعودة مجدداً إلى صفوف المنتخب الإسباني، وكشف عن محاولات ريال مدريد التعاقد معه.

فابريجاس انضم في منتصف الموسم الماضي إلى صفوف موناكو قادماً من تشيلسي، ولا يزال حاضراً مع فريق الإمارة الفرنسية.

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وقال سيسك مع "ماركا": "هنري اتصل بي وطلب مني إنقاذ الفريق، وافقت لأن تشيلسي عرض تمديد عقدي لعام إضافي وتقليل راتبي 60%".

وأضاف: "الدوري الإنجليزي والإسباني هما الأفضل، ولكن بعدهما الإيطالي والفرنسي، هنا دوري قوي وسريع، ولكن تكتيكيا ضعيف، ولكن يتطور".

وواصل فابريجاس: "باريس سان جيرمان الأقوى على جميع الأصعدة، ولكن يخسرون في بعض الأحيان، مبابي لاعب خارق ويملك كل شيء وتتمنى اللعب بجواره".

وتمنى فابريجاس العودة لصفوف المنتخب الإسباني: "نافاس عاد، أنا أملك خبرة 800 لقاء دولي، اللياقة تراجعت مع العمر، ولكن أشعر بحالة طيبة".

وحول ريال مدريد وبرشلونة: "مدريد حاول ضمي عدة مرات منذ الصغر وفي أرسنال، أنا لا أحب القول إنني منتمني لفريق حتى التوقيع معه، علاقتي معهم طيبة وأرسلوا لي رسالة عند إصابتي".

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وأردف: "هازارد لاعب رائع، ليس بقائد خارج الملعب لأنه صامت، ولكنه داخل الملعب، ولا يخشى طلب الكرة، برشلونة في المقابل قوي وبطل حتى بدون نيمار، ومع وصول جريزمان ودي يونج".

ويمر فابريجاس بفترة صعبة في موناكو بظل تراجع نتائج الفريق وتعرض النجم الإسباني للطرد في أولى لقاءات الفريق بالدوري الفرنسي.