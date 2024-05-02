"فابريتسيو رومانو مدرب ليفربول الجديد" .. سقطة إعلامي مصري تفجر سخرية الجمهور

أخطأ في اسم خليفة كلوب على الهواء

أثار خطأ الإعلامي المصري مهيب عبد الهادي، في اسم المدرب الجديد لليفربول عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرض مهيب خلال حديثه أزمة الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول مع محمد صلاح بعد اعتراض الأخير على قرارات مدربه، خلال مباراة وست هام يونايتد الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مهيب في برنامجه "اللعيب" على فضائية "MBC مصر": "أي مدير فني في العالم يتمنى أن يكون محمد صلاح ضمن فريقه، لكن الأزمة الآن ستكون مع المدرب الجديد للفريق وكيفية تعامله مع النجم المصري".

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وأضاف: "المدير الفني الجديد لليفربول اسمه فابريتسيو رومانو".

وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، حيث سخر المتابعون من عدم معرفة الإعلامي المصري، اسم الهولندي أرني سلوت، المدير الفني الجديد لليفربول والذي سيتولى المهمة في الموسم المقبل خلفًا للألماني يورجن كلوب، بحسب عديد التقارير.

وسخرت الجماهير أيضًا من استخدام مهيب، اسم الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، والمعروف بقدرته على استقاء أخبار الانتقالات في أوروبا والعالم كافة، على أنه مدرب ليفربول المنتظر.

يذكر أن يورجن كلوب كان قد أعلن في وقت سابق أن الموسم الحالي، هو الأخير له مع ليفربول بعد مسيرة طويلة امتدت على مدار 9 سنوات، لكنها انتهت بشكل حزين بعدما فقد الفريق فرصة المنافسة على بطولات الدوري الأوروبي، كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل رسمي، وابتعاده كثيرًا عن صراع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.