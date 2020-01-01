غيلان شعلالي عن مفاوضات الزمالك: ارتداء الأبيض شرف

هل يتعاقد الزمالك مع غيلان شعلالي؟

كشف التونسي غيلان شعلالي، لاعب وسط فريق مالاتيا سبور التركي، عن حقيقة ما تردد حول مفاوضات نادي الزمالك معه، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن الزمالك يرغب في ضم التونسي الشعلالي خلال فترة الانتقالات القادمة، بعدما فسخ تعاقده مع ناديه التركي، لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

غيلان قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" التونسية: "قررت فسخ عقدي مع فريق مالاتيا سبور التركي، بعد محاولات للحل الودي خلال الأيام الماضية".

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لاعب الترجي السابق تابع: "تلقيت عروضًا خلال الفترة الماضية، أبرزها من الزمالك، حيث حدثت مفاوضات من جانب الفريق الأبيض من أجل انضمامي له".

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واختتم غيلان تصريحاته قائلًا: "اللعب للزمالك شرف كبير، خاصة بعد النجاح الذي حققه لاعبه فرجاني ساسي، والشعبية الكبيرة التي يحظى بها بين جماهير القلعة البيضاء".

يذكر أن الزمالك ارتبط اسمه بالتعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي، بالإضافة للأنجولي بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي.