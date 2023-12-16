"غير مأسوف عليكم".. رسالة حادة لنجوم الاتحاد "الراغبين في الرحيل"

شعار الاتحاد حلم وغالٍ

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استنكر الناقد الرياضي هتان النجار، ما تردد بشأن رغبة عدد من لاعبي اتحاد جدة، الرحيل عن صفوف الفريق السعودي.

وخسر الاتحاد أمام الأهلي المصري (1-3) أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بربع نهائي كأس العالم للأندية.

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وتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي المونديال للمرة السادسة في تاريخه، ليضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية).

ويعاني الاتحاد من سوء النتائج هذا الموسم في الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 28 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن الهلال المتصدر (خاض مباراة أكثر).

وقال النجار، في تغريدة عبر حسابه على منصة X مفادها: "قرأت عبر وسائل التواصل أن عددا من اللاعبين يطلبون الخروج (الرحيل)".

واختتم: "ليس لدي معلومة، لكن (اللي يطلب الخروج من الفريق: الله لا يرده، غير مأسوف عليه).. شعار الاتحاد حلم وغالٍ".

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