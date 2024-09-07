"هذا غير عادل" .. لويس دي لافوينتي يعلق على حماته للاعبين يلعبون في أندية مُعينة بإسبانيا!

دي لافوينتي يرفض حماية بعض اللاعبين المنتميين إلى أندية معينة في إسبانيا...

كشف لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن ضربة قوية للمنتخب الإسباني بإصابة داني أولمو، قبل المواجهة المرتقبة المقبلة للاروخا، كما رفض فكرة حماية بعض اللاعبين بسبب انتمائهم إلى أندية بعينها، خوفًا من ضغط المباريات والإصابات.

ويستعد المنتخب الإسباني، لمواجهة نظيره السويسري مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد التعادل السلبي مع صربيا في الجولة الأولى.

وقال دي لافوينتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لدينا مباراة قوية مع منافس صعب للغاية كان من أفضل الفرق في بطولة اليورو الأخيرة، لديهم عدد من الغيابات، ولكن ستكون من أهم المباريات التي يمكن متابعتها، ستكون مباراة متقاربة للغاية".

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وتابع: "لدينا داني أولمو، تعرض إلى إصابة خطيرة في المباراة الأخيرة، ولا نعرف كيف سيشعر حتى الغد، ولكن على أية حال لدينا مهاجمان جاهزان، ولدينا خطة نريد أن ننفذها بوضوح في الملعب".

وعن التغييرات التي ستحدث أمام سويسرا، عن مباراة صربيا، قال دي لافوينتي: "هناك دائمًا مجال للتحسن، ومباراة الغد ستكون واحدة من تلك المباريات التي سيتعين علينا فيها إجراء بعض التغييرات بسبب السياق، سنرى ما سيحدث في جلسة التدريب القادمة".

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن ضغط المباريات بالنسبة للاعبين مع الأندية وقال: "لا أشعر بأي ضغط عليهم اللعب للمنتخب الوطني، هذا أمر بين الأندية والاتحاد الأوروبي، نحن نلتزم بما تنص عليه الروزنامة، نحن نفعل ما يجب علينا فعله، كل اللاعبين يريدون الانضمام للمنتخب الوطني وكذلك الأندية، نحن ضحايا لتلك الروزنامة".

وأضاف: "إذا لم نتمكن من لعب 180 دقيقة في شهر سبتمبر، فهذا يعني أننا انتهينا لدينا سمعة يجب أن ندافع عنها، وسيكون من غير العدل حماية لاعبين معينيين لأنهم ينتمون إلى أندية معينة وليس إلى أندية أخرى".