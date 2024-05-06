على غير عادته .. الهلال يستفز الأهلي قبل الكلاسيكو بطريقة غريبة!

طريقة نادرًا ما يلجأ لها الهلال، فهل يندم؟

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عادةً لا يلجأ الهلال لمثل هذه الطرق قبل المباريات، ويؤجل كل شيء لما بعدها، لكنه أمام الأهلي قرر العمل بطريقة استثنائية.

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الزعيم يحل ضيفًا على الراقي اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقبل اللقاء بساعات قليلة، نشر الحساب الرسمي للقلعة الزرقاء عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة كتب بها: "نشرة الأخبار" معلنًا عن موعد اللقاء ومكانه، لكن المشكلة في الخليفة وراء تلك الصورة..

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الخلفية مستوحاة من البورصة، فحملت عبارة "سوق الأسهم"، مع كلمات ارتفاع وهبوط، في تلميح مستفز لهبوط الأهلي لدوري يلو للدرجة الأولى في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

وكان الراقي قد هبط لدوري يلو لأول مرة في تاريخ الرباعي الكبير بشكل عام "الهلال، النصر والاتحاد"، قبل أن ينجح في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى ومن ثم العودة بين الكبار من جديد.

ويحتل حاليًا الفريق الجداوي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 55 نقطة، فيما يتصدر الهلال برصيد 83 نقطة، ويحتاج لأربع نقاط فقط كي يتوج باللقب رسميًا.

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