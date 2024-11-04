بعد غيابه المفاجئ عن مران الأمس .. الكشف عن موقف كريستيانو رونالدو من مواجهة النصر والعين

هل يغيب الدون عن الديربي العربي المهم أمام العين؟

يستعد النصر السعودي لخوض مباراة مهمة وصعبة، غدًا الثلاثاء، أمام العين الإماراتي؛ بطل آسيا 2024، وسط جدل أحاط بقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو في الساعات الماضية.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد بتوقيت مكة المكرمة، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

لكن الدون كان قد غاب بشكل مفاجئ عن مران الأمس، حتى أوضحت صحيفة "الرياضية" أن تلك الخطوة تأتي بهدف إراحته وحمايته من الإصابات إلا أن ذلك المبرر بدى غريبًا قبل مواجهة بتلك القوة.

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ورغم هذا إلا أن مران اليوم الإثنين، كشف عن موقف صاروخ ماديرا بشكل عملي، إذ أنه بحسب صحيفة "اليوم" شارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية، لتتأكد جاهزيته للمباراة.

ويدخل العالمي ذلك الديربي محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة غرب برصيد سبع نقاط، متأخرًا عن الصدارة التي يقتسمها الهلال والأهلي السعوديان بنقطتين.

أما بطل النسخة الماضية من البطولة القارية فيعاني في الموسم الجاري، إذ لم يحصد إلا نقطة وحيدة من الثلاث جولات الماضية، يحتل بها المركز الـ11 وقبل الأخير.