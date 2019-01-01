غياب مفاجئ لبوجبا عن مانشستر يونايتد أمام بيرنلي

مفاجأة غير متوقعة..

سيدخل مانشستر يونايتد مباراته أمام بيرنلي بدون نجمه الأول بول بوجبا، وذلك حسبما أعلن النادي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي..

بوجبا كان غائبًا منذ شهر سبتمبر الماضي بسبب الإصابة، قبل أن يُسجل عودته أخيرًا إبان هزيمة المانيو من واتفورد في الأسبوع الماضي، عندما خاض قرابة النصف ساعة محاولًا إنقاذ الموقف.

كما شارك بوجبا في الانتصار العريض الذي حققه الشياطين الحمر على نيوكاسل مساء الخميس بأربعة أهداف لهدف، حيث حلّ بديلًا في الشوط الثاني.

ومن المفترض أن يشارك بوجبا في مباراة بيرنلي في إطار سعي أولي جونار سولشاير إلى إعادة الدولي الفرنسي من جديد إلى كتيبته بالتدريج، غير أن المفاجأة أن اللاعب لم يسافر من الأساس مع فريقه إلى ملعب تورف مور.

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وأعلن المدرب النرويجي قبل بدء المباراة عن أن غياب بوجبا أتى كإجراء احترازي منه خشية تعرضه لإصابة جديدة، حيث قال "لقد لعب بول مباراتين وقد كان بعيدًا لمدة، لذلك رأينا أنه ليس الأفضل له أن يشارك أمام بيرنلي اليوم.".

عمومًا، شارك صاحب الـ26 عامًا هذا الموسم في 8 مناسبات مع مانشستر يونايتد، ليكون إجمالي الدقائق التي لعبها 610 دقيقة فقط، ويعود الأمر من جهة إلى الإصابات، ولرغبته في الرحيل من جهة أخرى.

بوجبا أكد في أكثر من مناسبة أنه يريد مغادرة الأولد ترافورد من أجل خوض تحدٍ جديد، في الوقت الذي اهتم به ريال مدريد في الصيف، غير أن قرار النادي الإنجليزي كان واضحًا وهو أن نجمهم غير قابل للمس.