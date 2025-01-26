غياب غامض وبطاقة حمراء .. الصحفي والغامدي يزيدان معاناة السعوديين مع سانت جيلواز

المصائب لا تأتي فرادى..

ما إن أعلن نادي بيرشكوت، عن تشكيله لمباراة يونيون سانت جيلواز، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري البلجيكي، حتى أثار حالة من الجدل، حول استبعاد مروان الصحفي، الذي كان أحد العناصر الأساسية لقائمته في المباريات الماضية.

وقرر المدير الفني لبيرشكوت، ديرك كاوت، الاعتماد على كوسياه في الجناح الأيمن، فيما قام باستبعاد مروان الصحفي من قائمة المباراة بالكامل، ولم يجلسه على مقاعد البدلاء، ليثير التساؤلات حول ما إذا يعاني اللاعب من إصابة، أبعدته عن المواجهة.

وشارك فيصل الغامدي، المُعار من الاتحاد، في التشكيل الأساسي للاتحاد، إلا أنه زاد من مصائب ديرك كاوت، فبينما كان الفريق متأخرًا بهدفين، تلقى الغامدي بطاقة حمراء في الدقيقة 33، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، ليقبل المنافس هدية فيصل، ويوقع على ثالث أهداف اللقاء بعد ثلاث دقائق فقط.

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وشارك فيصل الغامدي في 33 دقيقة، لمس خلالها الكرة 19 مرة، فيما قدم 10 تمريرات صحيحة، بنسبة دقة بلغت 83%، فيما كسب 5 مواجهات ثنائية من أصل 7، وحقق مراوغة واحدة ناجحة.

وتحول سانت جيلواز إلى مصدر حزن لنجوم الكرة السعودية، حيث سبق وأن تعادل مع روما الإيطالي بنتيجة (1-1)، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي، في مباراة شهدت بقاء سعود عبد الحميد، ظهير الجيالوروسي، على مقاعد البدلاء طوال المباراة.