بعد غيابهما المفاجئ عن تدريبات الاتحاد .. موقف كريم بنزيما وموسى ديابي من كلاسيكو الهلال

الصدمات تتوالى على الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال..

تلقى جمهور نادي الاتحاد، نبأ صادمًا بشأن غياب الثنائي كريم بنزيما وموسى ديابي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عن التدريبات الجماعية، مساء اليوم (الأحد)، قبل 48 ساعة فقط من مباراة الكلاسيكو أمام الهلال.

ويواصل الاتحاد تلقى الصدمات، بعد تأكد غياب صالح الشهري وعبد الإله العمري عن كلاسيكو الهلال، لعدم الجاهزية الصحية والبدنية، بعد معاناتهما من الإصابة، على خلفية التواجد في قائمة المنتخب السعودي، للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

وذكر أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ثامر الشهراني، بأن بنزيما وموسى ديابي غابا عن تدريبات الاتحاد، فيما كشفت صحيفة "اليوم" عن سر غياب الثنائي عن المران.

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ويعاني كريم بنزيما وموسى ديابي من إصابات بسيطة، عبارة عن شد عضلي، ليغيبا عن المران الجماعي، فيما يخضع اللاعبان لفحوصات طبية لحسم موقفهما النهائي من مباراة الهلال.

وتأمل جماهير الاتحاد في وصول الجناح الفرنسي موسى ديابي، للجاهزية المطلوبة قبل كلاسيكو الهلال، بعد تعرضه لإصابة بالتواء في الكاحل الأيسر وإصابة في أربطة المفصل، ليغيب عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي.

وتقام مباراة الهلال والاتحاد، على ملعب المملكة ارينا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.