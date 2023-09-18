غياب كريم بنزيما رسميًا عن الاتحاد أمام أجمك .. وقرار مفاجئ من نونو سانتو

غياب كريم بنزيما عن مباراة الاتحاد الافتتاحية في دوري أبطال آسيا

تأكد بشكل رسمي، غياب المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، عن مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الاتحاد يتواجد في المجموعة الثالثة من النسخة الحالية للبطولة القارية، إلى جانب أجمك وسباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي.

واستبعد البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للعميد الاتحادي، بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، من قائمة الفريق الأول أمام أجمك؛ حيث لا يتواجد في التشكيل الأساسي، أو حتى دكة البدلاء.

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ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه بمنصة "إكس"، جاء استبعاد المهاجم الفرنسي من قائمة الاتحاد؛ بسبب تعرضه لإصابة بسيطة، في تدريبات الفريق الأول، مساء الأحد.

وقرر سانتو، الاعتماد على رباعي أجنبي فقط في التشكيل الأساسي، أمام الفريق الأوزبكي؛ وهم "المغربي عبد الرزاق حمد الله والفرنسي نجولو كانتي والثنائي البرازيلي رومارينيو وفابينيو"، مع إجلاس المدافع لويز فيليبي، على دكة البدلاء.

جدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أصدرقرارًا بزيادة عدد الأجانب، في النسخة الحالية من دوري الأبطال؛ حيث يحق لكل فريق، قيد جميع أجانبه، مع إشراك 5 لاعبين منهم، بالإضافة إلى محترف آسيوي، في كل مباراة.