حتى في غياب فيرمينو .. مدرب الأهلي يوجه ضربة جديدة إلى رياض محرز بهذا القرار!

قرار مفاجئ جديد من ماتياس يايسله

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مرة أخرى.. وجّه الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، "صدمة" إلى الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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محرز انضم إلى الأهلي، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ35 مليون يورو تقريبًا.

ولم يمنح يايسله، "شارة قيادة" الفريق الأول إلى محرز، في مباراة قلعة الراقي أمام الخليج، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، على الرغم من غياب المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

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وكل المؤشرات كانت تتجه في بداية الموسم، إلى منح "شارة القيادة" إلى الساحر الجزائري؛ إلا أن المدير الفني الألماني، اختار فيرمينو بدلًا منه؛ وسط تأييد كبير من الجماهير.

لكن.. المهاجم البرازيلي المتألق، غاب عن مواجهة الأهلي والخليج؛ بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية؛ حيث توقع الجميع، أن يحمل رياض محرز، "الشارة" هذه المرة.

المفاجأة هي أن ماتياس يايسله، قرر منح "شارة القيادة"، إلى النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط الميدان القادم من العملاق الإسباني برشلونة، في الصيف الحالي، مستبعدًا محرز مرة أخرى.

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