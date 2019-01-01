غياب علاء ومدبولي عن الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

جروس يعلن عن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك قائمة فريقه، لمباراة طلائع الجيش في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

ويلعب الزمالك أمام نظيره الجيش، مساء غد الأربعاء على ملعب الجيش بالسويس، في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويغيب محمود علاء عن قائمة الفارس الأبيض، بسبب الإرهاق البدني، بينما يغيب أحمد مدبولي عن القائمة.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

الجامبي باكاري جاساما حكمًا لمواجهة الإسماعيلي وشباب قسنطينة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ✔️ pic.twitter.com/yGUV2tsKuM — جول مصر (@goaleg) February 19, 2019

حراسة المرمى: محمود جنش – عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي الونش – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – عبد الله جمعة – محمد عبد السلام – بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – محمود عبد العزيز – محمود كهربا – يوسف أوباما – أحمد مصطفي زيزو – إبراهيم حسن – أيمن حفني.

خط الهجوم: حميد أحداد – خالد بوطيب – عمر السعيد.

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الجدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بعد لعب 20 مباراة وبفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 23 مباراة.