غياب طويل .. ريال مدريد يكشف تفاصيل جراحة ركبة أردا جولر

ريال مدريد يعلن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها أردا جولر ومدة غيابه..

خضع الجناح التركي أردا جولر لاعب نادي ريال مدريد الإسباني إلى عملية جراحية في ركبته اليمنى، أجراها له الطبيب الشهر مانويل لايز في العاصمة الإسبانية، مدريد.

موقع "ذا أثلتيك" الإنجليزي أكد أن الأمور مرت بسلام في العملية الجراحية التي أجريت لإصلاح الضرر الذي تعرض له أردا جولر في غضروف الركبة.

ريال مدريد قرر خضوع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا إلى عملية جراحية بعد عدة اجتماعات بين أفراد الطاقم الطبي حيث تم تحليل جميع البيانات الخاصة باللاعب، والاحتمالات المتعلقة بتعافيه.

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ومن المقرر أن يغيب جولر، الذي انضم إلى ريال مدريد قادمًا من فنربخشه التركي بعد صراع مع برشلونة، لمدة تصل إلى ستة أسابيع.

وجاء في بيان نشره ريال مدريد عبر موقعه الرسمي عن تفاصيل حالة التركي الشاب: "خضع لاعبنا أردا جولر لعملية جراحية عن طريقة تنظير الركبة اليمنى تحت إشراف الخدمات الطبية لريال مدريد، سيبدأ جولر في الأيام المقبلة عملية التعافي".

ومن المتوقع أن يعود أردا جولر إلى الملاعب بعد التوقف الدولي في سبتمبر المقبل، بعدما تعرض للإصابة في الركبة أثناء التدريبات خلال جولة ريال مدريد التحضيرية لموسم 2023-2024 في الولايات المتحدة.